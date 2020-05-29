У Дніпрі встановлять камери відеофіксації порушень ПДР: список адрес

Софія Ковнір Життя міста 15:43, 29.05.2020

З 1 червня в Дніпрі з'являться відеокамери, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.

Порушники будуть отримувати адміністративні постанови. Водіїв попереджають бути обережними на дорогах і дотримуватися швидкісного режиму, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

У Дніпрі встановлять відеокамери для фіксації порушення ПДР
cfts.org.ua

Список адрес, за якими будуть встановлені відеокамери:

  • Перехрестя Запорізького шосе і просп. Гагаріна (Підстанція);

  • На вул. Казакова;

  • В районі Університету внутрішніх справ (світлофор);

  • Нагорка;

  • На Набережній Січеславській: від Монастирського острова до Кайдацького мосту (в обидві сторони);

  • Перехрестя перед Новим мостом (з площі Успенської), світлофор навпроти "Банзай" або Новий Центр (камера дивиться в бік Нового мосту);

  • На просп. Слобожанському (район Метро);

  • На Запорізькому шосе (виїзд з міста);

  • На просп. Гагаріна;

  • ДНУЗТ;

  • Перехрестя Набережної і вул. Московської, дивиться вона від Центрального мосту в сторону "Поплавка";

  • На розі вул. Воскресенської та просп. Яворницького;

  • На розі вул. Коцюбинського і тупіка маршруток, пл. Успенської;

  • На Новому (Центральному) мосту;

  • На Старому (Амурському) мосту;

  • На Кайдацькому мосту;

  • На Донецькому шосе (район вул. Березинської, район Метро).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні порушникам правил дорожнього руху, яких визначить нова система автоматичної фото- і відеофіксації, будуть приходити листи з протоколом порушення. За своєчасну оплату штрафу передбачена знижка.

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