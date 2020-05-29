У Дніпрі встановлять камери відеофіксації порушень ПДР: список адрес

З 1 червня в Дніпрі з'являться відеокамери, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.
Порушники будуть отримувати адміністративні постанови. Водіїв попереджають бути обережними на дорогах і дотримуватися швидкісного режиму, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.
У Дніпрі встановлять відеокамери для фіксації порушення ПДР
cfts.org.ua
Список адрес, за якими будуть встановлені відеокамери:
Перехрестя Запорізького шосе і просп. Гагаріна (Підстанція);
На вул. Казакова;
В районі Університету внутрішніх справ (світлофор);
Нагорка;
На Набережній Січеславській: від Монастирського острова до Кайдацького мосту (в обидві сторони);
Перехрестя перед Новим мостом (з площі Успенської), світлофор навпроти "Банзай" або Новий Центр (камера дивиться в бік Нового мосту);
На просп. Слобожанському (район Метро);
На Запорізькому шосе (виїзд з міста);
На просп. Гагаріна;
ДНУЗТ;
Перехрестя Набережної і вул. Московської, дивиться вона від Центрального мосту в сторону "Поплавка";
На розі вул. Воскресенської та просп. Яворницького;
На розі вул. Коцюбинського і тупіка маршруток, пл. Успенської;
На Новому (Центральному) мосту;
На Старому (Амурському) мосту;
На Кайдацькому мосту;
На Донецькому шосе (район вул. Березинської, район Метро).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні порушникам правил дорожнього руху, яких визначить нова система автоматичної фото- і відеофіксації, будуть приходити листи з протоколом порушення. За своєчасну оплату штрафу передбачена знижка.
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