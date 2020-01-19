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19 січня • оновлено в 12:20
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У Дніпрі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Фото

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У суботу, 18 січня, в Дніпрі пройшов вечір пам'яті бійців, які загинули під час оборони Донецького аеропорту.

У музеї АТО Дніпра люди запалили свічки в пам'ять про загиблих бійців. Про це повідомила начальниця управління з питань учасників АТО Дніпропетровської обласної державної адміністрації Наталія Шуліка на своїй сторінці в Facebook.

На вечір пам'яті, присвячений 5-й річниці оборони аеропорту, прийшли військовослужбовці, ветерани, волонтери, члени їх сімей та небайдужі жителі Дніпра.

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Люди виклали зі свічок цифру 242 - саме стільки днів тривала оборона Донецького аеропорту. Також свічки були запалені на техніці, яка є експонатами музею.

Вечір пам'яті оборони ДАП

Вечір пам'яті оборони ДАП

Facebook / Наталія Шуліка

Вечір пам'яті оборони ДАП

Вечір пам'яті оборони ДАП

Facebook / Наталія Шуліка

Вечір пам'яті оборони ДАП

Вечір пам'яті оборони ДАП

Facebook / Наталія Шуліка

Вечір пам'яті оборони ДАП

Вечір пам'яті оборони ДАП

Facebook / Наталія Шуліка

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині поховали загиблого на Донбасі бійця. Його смертельно поранив снайпер поблизу Авдіївки Донецької області.

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Україна Дніпро
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