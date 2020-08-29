У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих захисників України. Фото

У суботу, 29 серпня, в Дніпрі на Алеї пам'яті біля облдержадміністрації вшанували загиблих захисників України.

У Дніпрі відзначили День пам'яті захисників України. Жителі області приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомили в пресслужбі ДніпрОДА (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

29 серпня 2014 року Україна зазнала найбільших втрат за час війни на Донбасі. Пресслужба ДніпрОДА

Ушанувати пам'ять Героїв, які віддали свої життя за незалежність України, прийшли ветерани АТО/ООС, сім'ї загиблих, представники влади та небайдужі городяни.

На Алеї пам'яті пройшла хвилина мовчання і панахида за загиблими на війні бійцям. Військовий оркестр виконав Гімн України, після пролунав урочистий залп із автоматів на честь героїв, які полягли на Донбасі.

Дніпряни приєдналися до всеукраїнської хвилини мовчання. Пресслужба ДніпрОДА

Панахида за загиблими на війні бійцям. Пресслужба ДніпрОДА

Городяни принесли до меморіалу квіти соняшника – символ скорботи за загиблими.

Військові дали урочистий залп з автоматів на честь героїв. Пресслужба ДніпрОДА

На Алею пам'яті прийшли ветерани бойових дій на Донбасі. Пресслужба ДніпрОДА

Рідні Героїв принесли фото загиблих бійців. Пресслужба ДніпрОДА

Квіти соняшнику – символ скорботи за загиблими. Пресслужба ДніпрОДА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Цей день присвячений пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.