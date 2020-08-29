У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих захисників України. Фото
У суботу, 29 серпня, в Дніпрі на Алеї пам'яті біля облдержадміністрації вшанували загиблих захисників України.
У Дніпрі відзначили День пам'яті захисників України. Жителі області приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомили в пресслужбі ДніпрОДА (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Ушанувати пам'ять Героїв, які віддали свої життя за незалежність України, прийшли ветерани АТО/ООС, сім'ї загиблих, представники влади та небайдужі городяни.
На Алеї пам'яті пройшла хвилина мовчання і панахида за загиблими на війні бійцям. Військовий оркестр виконав Гімн України, після пролунав урочистий залп із автоматів на честь героїв, які полягли на Донбасі.
Городяни принесли до меморіалу квіти соняшника – символ скорботи за загиблими.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Цей день присвячений пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.