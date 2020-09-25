У Дніпрі вшанували пам'ять трагічно загиблих патрульних. Фото

У п'ятницю, 25 вересня, в Дніпрі вшанували патрульних Артема Кутушева і Ольги Макаренко, які загинули чотири роки тому під час виконання службових обов'язків.

Вони стали першими патрульними поліцейськими України, загиблими під час несення служби. Сьогодні у всіх управліннях патрульної поліції приспущені прапори, повідомили в пресслужбі Патрульній поліції України (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Загиблі Артем Кутушев і Ольга Макаренко. Прес-служба Патрульної поліції України

"Напарники Ольга і Артем працювали в тандемі і розуміли один одного з півслова. Життєрадісний, активний, веселий Артем і енергійна, ініціативна і відповідальна Ольга – такими згадують патрульних колеги, такими їх пам'ятатимуть завжди", – сказано в повідомленні.

Колеги загиблих патрульних приїхали до стели, встановленої біля Центрального автовокзалу Дніпра, де 2016 року і трапилася трагедія. Вони по черзі поклали біля пам'ятника квіти, передає "Дніпро оперативний".

Колеги загиблих вшанували їх пам'ять. Дніпро оперативний

Патрульні поклали квіти до стели біля автовокзалу. Дніпро оперативний

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