У Дніпрі вшанували пам'ять трагічно загиблих патрульних. Фото

У п'ятницю, 25 вересня, в Дніпрі вшанували патрульних Артема Кутушева і Ольги Макаренко, які загинули чотири роки тому під час виконання службових обов'язків.

Вони стали першими патрульними поліцейськими України, загиблими під час несення служби. Сьогодні у всіх управліннях патрульної поліції приспущені прапори, повідомили в пресслужбі Патрульній поліції України (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Напарники Ольга і Артем працювали в тандемі і розуміли один одного з півслова. Життєрадісний, активний, веселий Артем і енергійна, ініціативна і відповідальна Ольга – такими згадують патрульних колеги, такими їх пам'ятатимуть завжди", – сказано в повідомленні.

Колеги загиблих патрульних приїхали до стели, встановленої біля Центрального автовокзалу Дніпра, де 2016 року і трапилася трагедія. Вони по черзі поклали біля пам'ятника квіти, передає "Дніпро оперативний".

Як повідомляв OBOZREVATEL :