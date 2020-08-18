У Дніпрі волонтери будують оселю для собак з інвалідністю: потрібна допомога. sobaka.ru
У Дніпрі волонтери притулку для тварин "Друг" будують оселю для собак-"візочників".
Тваринам з інвалідністю, які постраждали від рук людини, необхідне окреме комфортне житло. Про це повідомили на Facebook-сторінці притулку.
Зараз у притулку "Друг" живе 17 таких собак. Багато з них не можуть самостійно ходити – у тварин зламаний хребет або ж у них стріляли. Такі вихованці майже зі 100-відсотковою ймовірністю не знайдуть собі нові родини, тому їм потрібен окремий зручний і теплий будинок. Крім того, волонтери з усієї України просять притулок прийняти й інших собак з інвалідністю, однак поки такої можливості немає.
"Будівництво оселі для інвалідів справа не дешева. Але все можливо, якщо кожен трохи допоможе", – пише представник притулку.
Допомогти можна необхідними матеріалами або ж грошима. Чого зараз потребують волонтери:
Клей для пінобетону
Клей для плитки
Плитка для стін
Цемент
Лінолеум (одним шматком, тільки по дзвінку за розмірами)
Бурельян і труби
Кабінка для душу
Два пластикових вікна
Одні пластикові двері (спец замовлення з нижнім проходом для собак)
М'які мати в плівці
Квіти у великих горщиках (підлогові)
Як можна допомогти волонтерам в будівництві матеріально:
ПриватБанк: 4149 6293 9421 8770 – Василик Олеся
Банк Аваль: 4149 5070 2344 6246 – Василик Олеся
ЯндексДеньги: 410011544094993
Сбербанк Росії: 5469750012575679 – Грипась Світлана
PayPal: shelter.friend.ukraine@gmail.com
Webmoney: Z321751015494 – долари, R371701605916 – рублі, U104100704425 – гривні, E265255209018 – євро
Р / С ДРУГ ДМГОЗТ, ЄДРПОУ / ДРФО 38113311 / Дніпропетровське Рс, МФО 305299 – UA54 3052 9900 0002 6000 0502 8345 0 (гривні), UA14 3052 9900 0002 6008 0502 9815 7 (usd). Призначення - Благодійна допомога
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