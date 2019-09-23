У Дніпрі водій автобуса відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

У Дніпрі водій автобуса не пустив дівчинку з інвалідністю до салону транспорту.

За словами мами Наталії Ципури, вони з дочкою завжди сідають у маршрутку через задні двері, але цього разу раз водій відмовився їх везти.

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку BB59.RU

"Цей водій не пустив нас із Анею (дочка на інвалідному візку) в автобус №35. Коли ми їдемо від цирку у Придніпровськ, то просимо водія наступного автобуса сісти через задні двері, щоб не заважати загальній посадці. На моє прохання водій сказав, що тут немає посадки і відмовився нас пустити через задні двері. А при загальній посадці, під мостом, не відчиняють задні двері: безбілетники пройдуть – це ми проходили з іншим водієм... І як бути? Людиною бути можуть не всі... ", – написала жінка на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що в наступний автобус вони з дочкою спокійно сіли:

"Цього разу сіли в наступний автобус. Але якщо іще раз – викликатиму поліцію ... Або сідати через передні двері. І мені все одно, як сядуть інші...", – додала мама дівчинки.

Як розповів OBOZREVATEL Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра, водій не мав права відмовляти дівчинці у проїзді:

"Водій не зобов'язаний відчиняти двері, які і так не призначені для людей з інвалідністю. Тут більше моральний аспект, у нас водії перепрацьовують дуже часто, від цього є деяке моральне вигоряння. Можливо, на тлі цього водій відмовив дівчинці відчинити двері. На підприємстві буде проведено роботу з водіями цього маршруту. Зазначу, що по 35 маршруту на постійній основі курсує низькопідлоговий автобус, пристосований для перевезення людей на візках та обладнаний пандусом. Його просто треба було дочекатися, і проблем не було б", – прокоментував Тонконогий.

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку Facebook Наталі Ципури

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку Facebook Наталі Ципури

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку Facebook Наталі Ципури

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку Facebook Наталі Ципури

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві була помічена жінка, що просила милостиню в інвалідному візку, яка за деякий час встала і побігла, прихопивши візок із собою.

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