Головна Новини
23 вересня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі водій автобуса відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

1.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі водій автобуса не пустив дівчинку з інвалідністю до салону транспорту.

За словами мами Наталії Ципури, вони з дочкою завжди сідають у маршрутку через задні двері, але цього разу раз водій відмовився їх везти.

Новини
Лікарі ''кошмарять'' навіть дітей-інвалідів: що відбувається в українських лікарнях

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

BB59.RU

"Цей водій не пустив нас із Анею (дочка на інвалідному візку) в автобус №35. Коли ми їдемо від цирку у Придніпровськ, то просимо водія наступного автобуса сісти через задні двері, щоб не заважати загальній посадці. На моє прохання водій сказав, що тут немає посадки і відмовився нас пустити через задні двері. А при загальній посадці, під мостом, не відчиняють задні двері: безбілетники пройдуть – це ми проходили з іншим водієм... І як бути? Людиною бути можуть не всі... ", – написала жінка на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що в наступний автобус вони з дочкою спокійно сіли:

"Цього разу сіли в наступний автобус. Але якщо іще раз – викликатиму поліцію ... Або сідати через передні двері. І мені все одно, як сядуть інші...", – додала мама дівчинки.

Як розповів OBOZREVATEL Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра, водій не мав права відмовляти дівчинці у проїзді:

"Водій не зобов'язаний відчиняти двері, які і так не призначені для людей з інвалідністю. Тут більше моральний аспект, у нас водії перепрацьовують дуже часто, від цього є деяке моральне вигоряння. Можливо, на тлі цього водій відмовив дівчинці відчинити двері. На підприємстві буде проведено роботу з водіями цього маршруту. Зазначу, що по 35 маршруту на постійній основі курсує низькопідлоговий автобус, пристосований для перевезення людей на візках та обладнаний пандусом. Його просто треба було дочекатися, і проблем не було б", – прокоментував Тонконогий.

Новини
"Можна хоча б інвалідам не ходити?" Одіозний шоумен оскандалився заявою про протести у Росії
Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Facebook Наталі Ципури

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Facebook Наталі Ципури

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Facebook Наталі Ципури

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Водій відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

Facebook Наталі Ципури

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві була помічена жінка, що просила милостиню в інвалідному візку, яка за деякий час встала і побігла, прихопивши візок із собою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
водій автобуса транспорт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Действительно есть же автобус (на этом маршруте) приспособленный для перевозки инвалидов и АТОшников и ничего что он всего один и ездит один - два раза в день - нужно его просто дождаться - сказал Тонконогий глава профсоюза … впрочем украинцы уже привыкли что к ним относятся как к быдлу...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel