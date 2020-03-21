У Дніпрі водії задрали ціни на проїзд через карантин: їх покарали

У п'ятницю, 20 березня, в Дніпрі поліцейські склали протокол на водія маршрутки, в якій за проїзд брали 30 гривень.

Водій визнав провину в тому, що самовільно підняв ціну. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

"Ну що, друзі, сказано-зроблено. Мародерство припинено. Водій вину визнав, на нього було складено протокол за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину – ред.). Буде відправлений до суду", - написав Михайло Тонконогий.

Поліцейські склали протокол на водія Facebook/Михайло Тонконогий

Також він повідомив, що після складання протоколу інші автобуси на цьому маршруті поїхали з ціною проїзду 8 гривень.

"Дуже сподіваюся на адекватну реакцію департаменту транспорту, а також Укртрансбезпеки, з якою цей випадок буде відпрацьований в окремому порядку", - додав Михайло Тонконогий.

Незважаючи на адміністративне покарання, яке отримав водій маршрутки, вранці 21 березня, жителі Дніпра знову повідомляють про те, що в маршрутках беруть 30 гривень за проїзд.

"Суббота, ранок 8:05. Тупик маршруту № 76 на Лівобережному-3. Михайло Тонконогий дуже чекаємо вас", - написав у Facebook -групі "Наш Лівобережний-3" Віталій Чуйков, опублікувавши фото маршрутки з ціною проїзду 30 гривень.

На деяких маршрутах, незважаючи на заборону, знову піднімають ціну проїзду Facebook/Віталій Чуйков

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі водії автобусного маршруту №62 самовільно підняли вартість проїзду в транспорті з восьми до 20 гривень на час карантину.

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