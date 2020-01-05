У Дніпрі водії влаштували бійку зі стріляниною: відео жорсткої сутички

У Дніпрі водії Lexus і Mercedes Vito влаштували бійку посеред вулиці. Один з учасників бійки застосував травматичну зброю.

Інцидент стався на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Титова. Про це повідомили в Telegram- каналі Х ** вий Днепр.

За інформацією очевидців, спочатку водії намагалися вирішити конфлікт на словах. Але напруга стала наростати, і водій Lexus дістав травматичний пістолет. Він вистрілив водію Mercedes Vito в ногу.

Бійка 24 Канал

На місце прибули "швидка" і кілька автомобілів патрульної поліції. Водій Lexus ховатися не став і дав свідчення співробітникам поліції.

Що стало причиною конфлікту не відомо. Офіційної інформації від правоохоронців на даний момент немає.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі перехожі рятували чоловіка, який лежав на парапеті в напівживій стані. Його жорстоко побила банда підлітків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!