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5 січня • оновлено в 14:26
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У Дніпрі водії влаштували бійку зі стріляниною: відео жорсткої сутички

1.2т
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У Дніпрі водії Lexus і Mercedes Vito влаштували бійку посеред вулиці. Один з учасників бійки застосував травматичну зброю.

Інцидент стався на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Титова. Про це повідомили в Telegram- каналі Х ** вий Днепр.

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За інформацією очевидців, спочатку водії намагалися вирішити конфлікт на словах. Але напруга стала наростати, і водій Lexus дістав травматичний пістолет. Він вистрілив водію Mercedes Vito в ногу.

Бійка

Бійка

24 Канал

На місце прибули "швидка" і кілька автомобілів патрульної поліції. Водій Lexus ховатися не став і дав свідчення співробітникам поліції.

Що стало причиною конфлікту не відомо. Офіційної інформації від правоохоронців на даний момент немає.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі перехожі рятували чоловіка, який лежав на парапеті в напівживій стані. Його жорстоко побила банда підлітків.

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Україна Дніпро
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