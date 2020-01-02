У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

У Дніпрі, на ж/м Парус торговці викинули святкові дерева на дорозі біля річки.

Детальніше про це повідомляють очевидці в Facebook-спільноті Актив ж\м Парус. На фото видно, як кілька десятків святкових ялинок і сосен, які ще два дні тому продавали до Нового року, тепер просто валяються на вулиці.

У Дніпрі викинули велику кількість ялинок Актив ж / м Парус (Дніпро)

"Якщо хтось хотів, але не зміг або не встиг купити ялинку, можна абсолютно безкоштовно вибрати шикарну красуню з тих, які торговці просто скинули на дорогу біля річки", – пише жителька Дніпра Неллі Золота.

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Користувачі соціальної мережі з негативом сприйняли вчинок продавців. Багато хто вважає, що святкові дерева можна було роздати безкоштовно, а не влаштовувати звалище з дерев. Інші закликають купувати ялини з чіпами або замінити штучними.

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

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