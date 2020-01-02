Головна Новини
2 січня • оновлено в 15:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Яна Коваль

У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

693
Читати матеріал російською

У Дніпрі, на ж/м Парус торговці викинули святкові дерева на дорозі біля річки.

Детальніше про це повідомляють очевидці в Facebook-спільноті Актив ж\м Парус. На фото видно, як кілька десятків святкових ялинок і сосен, які ще два дні тому продавали до Нового року, тепер просто валяються на вулиці.

У Дніпрі викинули велику кількість ялинок

У Дніпрі викинули велику кількість ялинок

Актив ж / м Парус (Дніпро)

"Якщо хтось хотів, але не зміг або не встиг купити ялинку, можна абсолютно безкоштовно вибрати шикарну красуню з тих, які торговці просто скинули на дорогу біля річки", – пише жителька Дніпра Неллі Золота.
У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

Користувачі соціальної мережі з негативом сприйняли вчинок продавців. Багато хто вважає, що святкові дерева можна було роздати безкоштовно, а не влаштовувати звалище з дерев. Інші закликають купувати ялини з чіпами або замінити штучними.

Новини
"Бандера об'єднує!" У Дніпрі відбулася смолоскипна хода: яскраві фото та відео
У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

У Дніпрі влаштували "кладовище" непроданих ялинок

Актив ж/м Парус

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що не можна було згадувати на Новий рік: 5 заборонених бажань.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Старий Новий Рік новини свято Новий Рік-2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги