У Дніпрі виявили три нових зараження коронавірусом: свіжа статистика

Ігор Кравченко Життя міста 12:01, 28.06.2020

Станом на 28 червня в Дніпрі за останню добу офіційно зареєстровано три нові випадки COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У той же час на решті території Дніпропетровської області нових випадків зараження виявлено не було. Всього з початку епідемії в Дніпрі зареєстровано 517 випадків захворювання коронавірусів, 389 осіб одужали. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

Ще шість пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. На даний момент на лікуванні перебувають 128 людини. Чотири людини – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 215 негативних відповідей від систем ПЛР.

У Дніпрі виявили три нових зараження коронавірусом
pravda.com.ua

У Дніпропетровській області загалом з початку епідемії зареєстровано 1087 випадків коронавирусу.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 514 випадків захворювання коронавірусом. 389 осіб вже одужали.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

У масці в +40 ніхто не витримає: епідеміолог відкрито заявив про проблему в Україні

Суд у справі МН17: в Гаазі надали докази запуску російської ракети

Скоро ситуація з COVID-19 в Україні стане неконтрольованою, – епідеміолог

Стало відомо ім'я Героя ЗСУ, який загинув на Донбасі 27 червня

Одеські пляжі в розпал коронавірусу заповнені людьми. Відео