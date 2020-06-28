У Дніпрі виявили три нових зараження коронавірусом: свіжа статистика

Станом на 28 червня в Дніпрі за останню добу офіційно зареєстровано три нові випадки COVID-19.

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У той же час на решті території Дніпропетровської області нових випадків зараження виявлено не було. Всього з початку епідемії в Дніпрі зареєстровано 517 випадків захворювання коронавірусів, 389 осіб одужали. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

Ще шість пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. На даний момент на лікуванні перебувають 128 людини. Чотири людини – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 215 негативних відповідей від систем ПЛР.

У Дніпрі виявили три нових зараження коронавірусом pravda.com.ua

У Дніпропетровській області загалом з початку епідемії зареєстровано 1087 випадків коронавирусу.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 514 випадків захворювання коронавірусом. 389 осіб вже одужали.