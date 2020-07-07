У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Аліна Рашевська Життя міста 08:39, 7.07.2020 Оновлено: 08:41, 7.07.2020

Станом на ранок 7 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 537 осіб, четверо з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 83 людини. 37 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 454 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 12 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 171 тис. нових інфікованих.

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