У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на 24 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 493 випадки захворювання коронавірусом, 374 людини одужали.

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Ще 11 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 119 осіб. Три людини – у важкому стані, один з них під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 212 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в умовах пандемії COVID-19 використання багаторазових чашок для напоїв в закладах може бути так само безпечно, як і одноразових. Так, заклади громадського харчування закликали змінити правила роботи в пандемію.