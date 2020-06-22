У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Софія Ковнір Життя міста 08:39, 22.06.2020 Оновлено: 08:41, 22.06.2020

Станом на 22 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 488 випадків захворювання коронавірусом, 364 людини одужали.

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Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 124 особи. Три людини – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 209 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з 22 червня рішення про посилення карантину в кожній окремій області України буде приймати місцева влада. При цьому регіони, які знаходяться в "групі ризику" і потребують більш жорсткого карантину, будуть визначатися відповідно до нової методики, розробленою Кабміном.

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