У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 19 червня в Дніпрі зафіксували 479 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За минулу добу COVID-19 лабораторно підтвердили у п'яти чоловік, повідомили в пресслужбі департаменту охорони здоров'я міської ради Дніпра.

На даний момент на лікуванні перебувають 115 осіб. 42 пацієнти отримують його стаціонарно. Двоє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані.

Перемогти хворобу вдалося 364 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дослідники з Університетського коледжу Лондона заявили, що тварини можуть стати "резервуарами" коронавірусу і привести до другого спалаху інфекції, навіть якщо вона буде ліквідована у людей.