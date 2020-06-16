У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на 16 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 468 випадків захворювання коронавірусом, 347 осіб одужали.

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Ще дев'ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 121 осіб. Три людини – у важкому стані, один з них під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 203 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Панамі вчені інституту здоров'я виявили новий підвид коронавіруса A2 PAN, який викликає захворювання COVID-19. Він виник в результаті мутації штамів коронавіруса SARS-CoV-2, завезених з п'яти країн.