У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Софія Ковнір Життя міста 09:21, 12.06.2020 Оновлено: 09:31, 12.06.2020

Станом на 12 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 457 випадків захворювання коронавірусом, 329 осіб одужали.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус
СВІДОК.info

На даний момент на лікуванні перебувають 128 осіб. Три людини – у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 199 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що друга хвиля коронавірусної інфекції в Україні може статися під час сезонного зростання захворюваності на грип. Як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, традиційно епідемія грипу відбувається восени і взимку, тоді діагностування коронавіруса буде ускладнене.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Глава МЗС виступив за подвійне громадянство в Україні, але не для всіх

США захотіли визнати РФ спонсором тероризму: Захарова заявила про "хамство"

Електоральний рейтинг Зеленського впав нижче 40%, а Порошенка виріс: з'явилися дані опитування

Карантин не варто повертати, навіть якщо загине більше людей – Милованов

Кремль передав Зеленському чорний список українських політиків: OBOZREVATEL просить назвати імена