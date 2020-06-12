У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика
Станом на 12 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 457 випадків захворювання коронавірусом, 329 осіб одужали.
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Ще сім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.
На даний момент на лікуванні перебувають 128 осіб. Три людини – у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 199 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що друга хвиля коронавірусної інфекції в Україні може статися під час сезонного зростання захворюваності на грип. Як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, традиційно епідемія грипу відбувається восени і взимку, тоді діагностування коронавіруса буде ускладнене.