У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на 8 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 450 випадків захворювання коронавірусом, 288 осіб одужали.

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Ще вісім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус Ведомости

На даний момент на лікуванні перебувають 162 осіби. П'ятеро людей – у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 194 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що американський сенатор Рік Скотт заявив, що Китай нібито намагається "уповільнити і саботувати" розробку вакцини від коронавіруса на Заході. Скотт повідомив, що має докази цього, однак поки не може їх оприлюднити і назвати джерело.