У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 10 440 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 162 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 328 осіб. 531 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Вісім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 6 112 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 174 летальних випадків COVID-19, п'ять – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дослідники Гарвардського університету прийшли до висновку, що авіаперельоти під час пандемії коронавірусу часто є менш небезпечними для здоров'я, ніж похід за продуктами до магазину або вечеря в ресторані.