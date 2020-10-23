У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 9 153 особи. За минулу добу діагноз підтвердився у 196 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 722 людини. 350 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай важкому стані, один з них підключений до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 4 431 жителю Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 146 летальних випадків COVID-19, п'ять – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що якість лікування коронавірусу в Україні не поступається європейському.