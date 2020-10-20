У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Аліна Рашевська Життя міста 10:03, 20.10.2020

Станом на ранок 20 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 598 осіб, 261 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходяться 5 026 осіб. 391 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шість хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 3 572 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 4 летальних випадки.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Новомосковськ Дніпропетровської області лікарі забили на сполох через критичну нестачу в лікарнях необхідного для боротьби з коронавірусом медичного обладнання.

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