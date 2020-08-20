У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 20 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилася 981 особа. За минулу добу позитивний результат тесту отримали 25 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 292 особи. 241 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Четверо хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 689 жителям Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, продовжують страждати від його симптомів навіть через три місяці після лікування та виписки з медустанови.

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