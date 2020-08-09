У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Аліна Рашевська Життя міста 09:40, 9.08.2020

Станом на ранок 9 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 776 осіб, 2 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 171 особа. 77 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Троє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 605 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 15 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.

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