У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 9 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 776 осіб, 2 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 171 особа. 77 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Троє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 605 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 15 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.