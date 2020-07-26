У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Аліна Рашевська Життя міста 11:05, 26.07.2020 Оновлено: 11:41, 26.07.2020

Станом на ранок 26 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 664 людини, п'ятеро з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 138 осіб. 69 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Троє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 526 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на неділю, 26 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 16,3 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 258 тисяч нових інфікованих.

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