У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 26 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 664 людини, п'ятеро з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 138 осіб. 69 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Троє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 526 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на неділю, 26 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 16,3 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 258 тисяч нових інфікованих.