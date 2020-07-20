У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 20 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 588 осіб, 15 із них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 75 осіб. 38 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Двоє хворих перебувають у вкрай важкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 513 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 11 летальних випадків

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені Новосибірського державного університету знайшли унікальний метод знищення патогенів коронавірусу за 40 секунд. Вони навчилися впливати на COVID-19 методом фотодинамічної терапії.