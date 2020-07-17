У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 17 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 562 людини, семеро з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 51 особа. 25 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 511 жителям Дніпра. 11 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 14 млн осіб. За попередню добу було виявлено 248 914 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.