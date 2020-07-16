У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 16 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 555 осіб, двоє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 46 осіб. 24 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай важкому стані на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 509 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 11 летальних випадків

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Болгарія з 16 липня дозволила в'їзд громадянам України без проходження двотижневого карантину і без тесту на коронавірус. Тепер українці можуть провести відпочинок на ще одному популярному курорті.