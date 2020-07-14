У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 14 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 547 осіб, один з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 50 осіб. 24 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай важкому стані. Перемогти хворобу вдалося 497 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 11 летальних випадків, один з них – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в США мають намір до кінця літа почати виробництво вакцини проти коронавірусу (COVID-19). Клінічні випробування терапевтичних препаратів проти COVID-19 можуть дати результати протягом декількох тижнів, що дозволить випустити сотні тисяч доз до осені.