У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на 2 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 427 випадків захворювання коронавірусом, 229 осіб одужали.
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Ще вісім пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.
Коронавірус
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На даний момент на лікуванні перебувають 198 осіб. Шестеро людей – у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 184 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано дев'ять летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені виявили, що втрата нюху і смаку є симптомами у тих, хто переніс коронавірусну інфекцію. Вони можуть зберігатися кілька місяців.
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