У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на 30 травня за останню добу в Дніпропетровській області діагностували три нові випадки коронавірусу.

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Всі нові випадки зараження зафіксовані в Дніпрі. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

За даними департамент охорони здоров'я міськради Дніпра, з початку епідемії в місті зафіксовано 412 випадків коронавірусу.

У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19 pravda.com.ua

Також за останню добу в Дніпропетровській області від коронавірусу вилікувалися три людини – в Кривому Розі та Новомосковську.

Загальна кількість проведених лабораторних досліджень в області – 16 624, з них в 933 випадках коронавірус був підтверджений. За даними Дніпропетровської обласної ради, ці показники відповідають вимогам періоду "адаптивного" карантину.

Де можна заразитися коронавірусів в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі кількість хворих коронавірусом перевищило 400 осіб. Чотири людини перебували в тяжкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів.