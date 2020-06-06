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6 червня • оновлено в 10:59
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Ігор Кравченко

У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: актуальна статистика

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Станом на 6 червня за останню добу в Дніпрі виявлені три нові випадки коронавірусної інфекції.

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Всього з початку епідемії в місті зафіксовано 442 хворих на коронавірус, з них 288 вже одужали. Про це повідомили в прес-службі міськради Дніпра.

За останню добу від коронавірусу вилікувалася 31 особа. 154 людини перебувають на лікуванні в стаціонарних або амбулаторних умовах.

У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусної інфекції

У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусної інфекції

pravda.com.ua

У важкому стані на даний момент знаходяться п'ять чоловік, з них троє – під апаратом штучної вентиляції легенів. Летальних випадків з початку епідемії – дев'ять.

Де в Дніпрі можна заразитися коронавірусом:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в на Дніпропетровщині виявили нові випадки коронавірус а. Нові випадки були виявлені в Дніпрі і Кривому Розі.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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    Підтверджені випадки: 26 514.

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