У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусу: актуальна статистика

Станом на 6 червня за останню добу в Дніпрі виявлені три нові випадки коронавірусної інфекції.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Всього з початку епідемії в місті зафіксовано 442 хворих на коронавірус, з них 288 вже одужали. Про це повідомили в прес-службі міськради Дніпра.
За останню добу від коронавірусу вилікувалася 31 особа. 154 людини перебувають на лікуванні в стаціонарних або амбулаторних умовах.
У Дніпрі виявили нові випадки коронавірусної інфекції
pravda.com.ua
У важкому стані на даний момент знаходяться п'ять чоловік, з них троє – під апаратом штучної вентиляції легенів. Летальних випадків з початку епідемії – дев'ять.
Де в Дніпрі можна заразитися коронавірусом:
Раніше OBOZREVATEL писав, що в на Дніпропетровщині виявили нові випадки коронавірус а. Нові випадки були виявлені в Дніпрі і Кривому Розі.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!