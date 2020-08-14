У Дніпрі виявили нові випадки COVID-19: актуальні дані

Софія Закревська Життя міста 10:10, 14.08.2020

Станом на ранок п'ятниці, 14 серпня, в Дніпрі зафіксували шість нових випадків зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний тест отримали 827 жителів міста. 14 дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент з недугою борються 167 чоловік. У важкому стані перебувають чотири пацієнти, один з них на апараті ШВЛ. 660 городян вже перемогли COVID-19.

Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 16 летальних випадків коронавируса.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні за добу заразилися рекордні 1732 людини.

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