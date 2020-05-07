У Дніпрі виявили коронавірус в ОДА і облраді: спливли дані про десятки хворих

У Дніпропетровській обласній державній адміністрації та обласній раді 7 травня зафіксували спалах коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Захворювання підтвердили у 21 співробітника, повідомив на своїй сторінці в Facebook екснардеп Андрій Денисенко. За інформацією OBOZREVATEL, COVID-19 у голови облради Святослава Олійника не виявили.

У Дніпрі виявили коронавірус в ОДА і облраді

"Цю інформацію мені щойно повідомило компетентне джерело з правоохоронних органів і підтвердив інший, з органів державної влади, зазначивши, що нагорі прийнято рішення про її нерозповсюдження, нібито з метою запобігти паніці серед населення області", – розповів Денисенко.

Офіційно на сайті Дніпропетровської ОДА повідомляють тільки про одного інфікованого співробітника. Відзначається, що результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 осіб, які контактували з хворим.

"Зараз максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведені в віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, уточнивши, що отримав негативний результат тесту.

Всього на Дніпропетровщині станом на 7 травня зафіксовано 624 випадки COVID-19. Область знаходиться в трійці лідерів за кількістю хворих коронавірусом в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підтверджено вже 13 691 випадок інфікування COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram