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7 травня • оновлено в 18:42
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У Дніпрі виявили коронавірус в ОДА і облраді: спливли дані про десятки хворих

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У Дніпропетровській обласній державній адміністрації та обласній раді 7 травня зафіксували спалах коронавірусу.

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Захворювання підтвердили у 21 співробітника, повідомив на своїй сторінці в Facebook екснардеп Андрій Денисенко. За інформацією OBOZREVATEL, COVID-19 у голови облради Святослава Олійника не виявили.

У Дніпрі виявили коронавірус в ОДА і облраді

У Дніпрі виявили коронавірус в ОДА і облраді

"Цю інформацію мені щойно повідомило компетентне джерело з правоохоронних органів і підтвердив інший, з органів державної влади, зазначивши, що нагорі прийнято рішення про її нерозповсюдження, нібито з метою запобігти паніці серед населення області", – розповів Денисенко.

Офіційно на сайті Дніпропетровської ОДА повідомляють тільки про одного інфікованого співробітника. Відзначається, що результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 осіб, які контактували з хворим.

"Зараз максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведені в віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, уточнивши, що отримав негативний результат тесту.

Всього на Дніпропетровщині станом на 7 травня зафіксовано 624 випадки COVID-19. Область знаходиться в трійці лідерів за кількістю хворих коронавірусом в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підтверджено вже 13 691 випадок інфікування COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а зачем в обозе опубликовали - ох теперь паника начнется... среди работников ОГА. И вряд ли будет паника среди населения.
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Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

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    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

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