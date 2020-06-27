У Дніпрі виявили 12 нових випадків COVID-19: актуальна статистика
У Дніпрі виявили 12 нових випадків COVID-19. pravda.com.ua
Станом на 27 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 514 випадків захворювання коронавірусом, 389 осіб одужали.
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Ще п'ять пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради Дніпра.
На даний момент на лікуванні перебувають 123 особи. Чотири людини – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 215 негативних відповідей від систем ПЛР.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 502 випадки захворювання коронавірусом. 384 людини одужали.
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