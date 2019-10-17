У Дніпрі ввели особливу методику пологів, щоб рятувати недоношених малюків.

Щоб захистити від пошкоджень, немовлят під час операції дістають в плодовому міхурі. Завдяки такому методу діти починають самостійно дихати вже на четверту добу, замість декількох тижнів, повідомляє ТСН.

Така операція триває стільки ж, як і звичайний кесарів розтин. Одночасно в операційній працює більше десяти фахівців.

У Дніпрі винайшли особливу методику для порятунку недоношених дітей Ліга.Новости

Головна перевага такої методики – всі загрози для дитини під час передчасного народження зведені до нуля.

"Згинання голівки, виведення плечового пояса - все відкладає свій відбиток. Надалі можуть бути паралічі, парези. Ми намагаємося мінімізувати всі на першому ж етапі", - розповів заступник головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Валерій Спориш.

Так, медики Дніпра недавно допомогли з'явитися на світ малюкові з вагою трохи більше 1 кг. Дитина народилася на 30-му тижні вагітності. Новонародженому проводили штучну вентиляцію легенів протягом чотирьох діб. Зараз життю немовляти нічого не загрожує.

Лікарі кажуть, що завдяки народженню в сорочці, дитина має всі шанси вирости здоровим.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському за 9-річним Пашею, якого госпіталізували в лікарню з інфекційним захворюванням, вже більше десяти днів доглядають співробітники і пацієнти медзакладу, оскільки його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину.

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