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20 березня • оновлено в 13:59
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У Дніпрі виготовили "ліки" від коронавірусу

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В одній з аптек на Лівому березі Дніпра почали продавати так звані "ліки" від коронавірусу.

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Його реалізація здійснюється прямо на місці виготовлення. Вартість препарату становить 55 гривень, повідомили в Telegram-каналі "Дніпро зараз".

Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно перорально, проте необхідне дозування не уточнюється. Від якого саме з 40 видів коронавірусів виліковує даний медикамент, інформація також відсутня.

У Дніпрі виготовили "ліки" від коронавірусу

У Дніпрі виготовили "ліки" від коронавірусу

Дніпро зараз

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині організували акцію "Підвези медика на роботу". Узгодження поїздок здійснюється в спеціальному чаті в Viber.

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Україна Дніпро
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