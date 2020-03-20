В одній з аптек на Лівому березі Дніпра почали продавати так звані "ліки" від коронавірусу.

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Його реалізація здійснюється прямо на місці виготовлення. Вартість препарату становить 55 гривень, повідомили в Telegram-каналі "Дніпро зараз".

Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно перорально, проте необхідне дозування не уточнюється. Від якого саме з 40 видів коронавірусів виліковує даний медикамент, інформація також відсутня.

У Дніпрі виготовили "ліки" від коронавірусу Дніпро зараз

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