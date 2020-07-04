У Дніпрі відзначають День Національної поліції

У суботу, 4 липня, Дніпро святкує День Національної поліції. Згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року, це професійне свято відзначають щорічно 4 липня.

У цей день 2000 перших поліцейських присягнули на вірність українському народу і вперше заступили на нічну зміну. Сьогодні у великій патрульної сім'ї гідно служать більше 19 000 поліцейських.

У святковий день патрульна поліція Дніпропетровської області опублікувала на своїй офіційній сторінці в Facebook відео c привітанням:

З нагоди професійного свята, в поліції Дніпропетровської області відзначили кращих працівників.

Нагороди від Національної поліції України, обласної влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних відомств отримали 46 співробітників ГУНП в Дніпропетровській області.

Голова обласної поліції Володимир Огурченко побажав кожному, хто заступає на службу, повертатися додому неушкодженим і здоровим:

"Нехай робота вас ніколи не розчаровує, колеги підтримують, мотивація не залишає, а заслужені нагороди знаходять вас за життя. Добра і злагоди вашим сім'ям! Вітаємо всіх колег з Днем Національної поліції України".

Правоохоронці відзначають професійне свято Поліція Дніпропетровської області

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