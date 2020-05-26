У Дніпрі відвели землю під новий аеропорт: де побудують

Влада Дніпропетровської області передала майже 200 гектарів землі в Дніпровському районі міста в постійне користування державному підприємству "Фінінпро".

Цьогоріч там приступлять до масштабного будівництва злітно-посадкової смуги нового аеропорту. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Продовжуємо роботу над проектом будівництва аеропорту в Дніпропетровській області. Важливий етап – землевідведення. Дніпропетровська облдержадміністрація вже передала 17 земельних ділянок ДП" Фінінпро ". Це підприємство, яке підпорядковується Міністерству інфраструктури. "Фініпро" розпоряджається коштами на злітно-посадкову смугу", – розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко.

Аеропорт в Дніпрі Бізнес-візит

Велика частина майбутньої будівельної площадки – земельна ділянка площею 198 гектарів знаходиться в селі Новоолександрівка. Ще 10 ділянок – власність Дніпровської районної адміністрації і приватних підприємців. Відповідні документи на землю під будівництво злітно-посадкової смуги повинні бути готові в найкоротші терміни.

Міжнародний аеропорт на Дніпропетровщині побудують на умовах державно-приватного партнерства. Довжина злітно-посадкової смуги 3200 метрів, з сучасною навігаційною і світлосигнальними системами. За новий VIP і міжнародний термінал в єдиному комплексі відповідає інвестор – українська промислово-фінансова група DCH.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Пакистані літак Airbus A320, що летів з Лахора в Карачі, розбився 22 травня поряд з аеропортом призначення. Повітряне судно зі 107 людьми на борту впало на житлові райони.