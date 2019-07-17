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У Дніпрі відремонтують під'їзди в будинках на десятки мільйонів гривень

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Міські служби Дніпра мають намір провести ремонт в під'їздах 140 будинків.

Загальна вартість ремонтних робіт складе близько 67 млн гривень, повідомляє прес-служба Дніпровського міської ради (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі відремонтують під'їзди в будинках на десятки мільйонів гривень

Прес-служба Дніпровського міської ради

"Зараз поточний ремонт заплановано в 140 будинках міста на загальну суму 67 мільйонів гривень. З них в 33 будинках всі необхідні роботи вже виконані", - цитує прес-служба слова директора департаменту житлового господарства міськради Владислава Грицая.

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При цьому адреси і терміни проведення робіт не уточнюються.

У середу, 17 липня, міська влада відзвітувала про проведення ремонту в під'їздах будинків № 4 та № 6 на вулиці Савкіна.

Загальна сума ремонту в двох будинках - 3 млн гривень

Загальна сума ремонту в двох будинках - 3 млн гривень

Прес-служба Дніпровського міської ради

На міжсходових майданчиках встановлено нові двері

На міжсходових майданчиках встановлено нові двері

Прес-служба Дніпровського міської ради

У 33 будинках ремонт вже завершений

У 33 будинках ремонт вже завершений

Прес-служба Дніпровського міської ради

Загальна вартість ремонтних робіт склала близько 3 млн гривень.

Відзначається, що жителі будинків задоволені ремонтом, проте ряд невирішених питань ще залишається.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в метро Дніпра проведуть грандіозний ремонт за 5 мільйонів гривень.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ бюджет
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