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У Дніпрі відомий баскетболіст проводить аукціон в допомогу собакам-інвалідам

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Капітан баскетбольного клубу "Дніпро" Станіслав Тимофієнко оголосив благодійний аукціон зі своєї ігровою майкою.

Саме в цій майці він грав в Амстердамі на чемпіонаті світу, повідомив Станіслав Тимофієнко на сторінці в Facebook.

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Усі кошти будуть спрямовані собакам-інвалідам, які потребують памперси, пелюшки та ліки:

"У багатьох притулках нашого міста є собаки інваліди (спинальники), які потребують памперси, пелюшки і ліки. У зв'язку з цим я хочу провести благодійний аукціон зі своєї ігровою майкою, в якій виступав в Амстердамі на чемпіонаті світу", – написав капітан команди.

Ігрова майка

Ігрова майка

Facebook Станіслава Тимофієнко

Ігрова майка

Ігрова майка

Facebook Станіслава Тимофієнко

Аукціон проводиться до кінця тижня і у неділю 7 липня Тимофієнко зв'яжеться з переможцем.

Свої пропозиції можна залишати в коментарях під постом баскетболіста. Хто запропонує максимальну суму, той і стане володарем майки і допоможе собакам-інвалідам.

Небайдужі люди активно підтримують благодійний аукціон: "Відмінна ідея. Стасу величезний респект", "Ви не тільки супер спортсмен! Ви великої душі Людина!" - пишуть користувачі і роблять ставки.

Скріншот

Скріншот

Facebook Станіслава Тимофієнко

Скріншот

Скріншот

Facebook Станіслава Тимофієнко

Скріншот

Скріншот

Facebook Станіслава Тимофієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Святослав Михайлюк підкорює НБА.

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Особа
Станіслав Тимофеєнко
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
БК Дніпроблагодійний фонд
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