У Дніпрі відновлюють обслуговування пасажирів ще на 7 автобусних маршрутах

З вівторка, 9 червня, в Дніпрі відновлять перевезення пасажирів ще семи автобусних маршрутів.

Так, відновиться обслуговування пасажирів на автобусному маршруті № 136 – ж/м Лівобережний - проспект Богдана Хмельницького, а також на маршруті № 124а – ж/м Ломовскую - вулиця Академіка Стародубова. Про це повідомили в пресслужбі Департамент транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра.

У департаменті зазначають, що на цих маршрутах будуть працювати автобуси виключно великої і середньої місткості.

Відновиться обслуговування пасажирів ще на 7 автобусних маршрутах Укрінформ

Пізніше з'явилася інформація про те, що також 9 червня відновлять роботу маршрути №№ 20, 40, 63, 87А і 111.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі відновлять роботу 7 автобусних маршрутів. Тоді запускалися маршрути №№ 6, 21-А, 34, 56, 100, 119, 158.