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7 червня • оновлено в 16:08
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Ігор Кравченко

У Дніпрі відновлюють обслуговування пасажирів ще на 7 автобусних маршрутах

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З вівторка, 9 червня, в Дніпрі відновлять перевезення пасажирів ще семи автобусних маршрутів.

Так, відновиться обслуговування пасажирів на автобусному маршруті № 136 – ж/м Лівобережний - проспект Богдана Хмельницького, а також на маршруті № 124а – ж/м Ломовскую - вулиця Академіка Стародубова. Про це повідомили в пресслужбі Департамент транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра.

У департаменті зазначають, що на цих маршрутах будуть працювати автобуси виключно великої і середньої місткості.

Відновиться обслуговування пасажирів ще на 7 автобусних маршрутах

Відновиться обслуговування пасажирів ще на 7 автобусних маршрутах

Укрінформ

Пізніше з'явилася інформація про те, що також 9 червня відновлять роботу маршрути №№ 20, 40, 63, 87А і 111.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі відновлять роботу 7 автобусних маршрутів. Тоді запускалися маршрути №№ 6, 21-А, 34, 56, 100, 119, 158.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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