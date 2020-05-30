У Дніпрі відновлять роботу ще 7 автобусних маршрутів

З 1 червня в Дніпрі відновлять перевезення пасажирів ще семи автобусних маршрутів.

Департамент транспорту і транспортної інфраструктури міста оголосив про відновлення роботи маршрутів №№ 6, 21-А, 34, 56, 100, 119, 158. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

Окрім цього, з 28 травня в місті введений додатковий тролейбусний маршрут № 10к з повідомленням "Соборна площа – вулиця Космічна". Це коротка версія маршруту № 10. На лінії працює один тролейбус в годину пік.

У департаменті нагадують пасажирам, що проїзд в громадському транспорті – при наявності засобів індивідуального захисту – масок і рукавичок.

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"Пасажири без засобів індивідуального захисту не будуть допущені в салон міського пасажирського транспорту. Також продовжує діяти обмеження по кількості пасажирів в салоні – не більше кількості місць для сидіння, зазначених в технічних характеристиках транспорту. Особам старше 60 років по можливості слід відмовитися від користування міським громадським транспортом. Адже відповідно до постанови Кабінету міністрів така вікова категорія громадян підлягає обов'язковій самоізоляції", – відзначили в департаменті транспорту.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі сектор контролю Департаменту транспорту разом з Національною поліцією перевіряли виконання карантинних заходів. В рамках рейду вони перевіряли, чи возять водії громадського транспорту стоячих пасажирів, і чи є у них засоби індивідуального захисту.