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9 червня • оновлено в 18:13
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Софія Ковнір
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У Дніпрі відновив роботу легендарний ретро-трамвай: скільки коштує проїзд

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У Дніпрі з 9 червня відновив рух прогулянковий трамвай "Ретро".

Його традиційний маршрут проходить по історичній частині центрального проспекту Дмитра Яворницького від Залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Ретро-трамвай в Дніпрі

Ретро-трамвай в Дніпрі

056.ua

Вагон має місця тільки для сидіння – 32 пасажири. Час проїзду в одному напрямку становить 16-17 хвилин. Вартість проїзду – сім гривень, згідно зі встановленим окремим екскурсійним тарифом, без пільг.

Відзначимо, що вагон "Ретро" вже 23 роки вважається візитною карткою Дніпра. Саме 1997 року, перед святкуванням 100-річчя трамвайного руху Дніпра, стилізували вагон КТМ-2 під історичний. Зібрали його за кресленнями і музейними фотографіями трамвая Ganz, виготовленого Франко-бельгійським суспільством в 1895 році. Колір трамвая завжди залишається незмінним – зеленим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило проекти майбутніх районів України. У Дніпропетровській області з 22-х наявних пропонують залишити лише шість: Нікопольський, Дніпровський, Криворізький, Кам'янський, Павлоградський і Новомосковський.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
трамвай
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