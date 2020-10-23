Унікальний дитячий центр "DКids" відкрився на другому поверсі ТРЦ "Мост-Сіті" в Дніпрі. Це перший в місті інтерактивний сімейний парк, аналогів якому не існує в нашій області.

"Головна тут – дитина, а наше завдання зробити її відпочинок щасливим і незабутнім", – говорить керівник центру Ірина Кучер. І своїх юних гостей тут називають не інакше як маленькими Босами і Принцесами.

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

Величезний вибір різноманітних локацій для активних розваг – одна з фішок "DKids". Крім таких улюблених дітьми батутів, лабіринтів і басейнів із кульками, тут є і такі розваги для гостей старшого віку, як, наприклад, баскетбольний і футбольний автомати або аерохокей.

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

Неможливо пройти повз барвисту локацію "Місто професій", де малюки і дорослі можуть приміряти на себе роль поліцейського, лікаря, продавця супермаркету, фермера або навіть пожежного та гасити "палаючий" будинок справжньою водою з брандспойта. Для маленьких модниць є салон краси, а для майбутніх чоловіків – крутий автосервіс.

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

Не забули тут про дітей із особливими потребами, для яких облаштована сенсорна кімната з приглушеним світлом та інтерактивною пісочницею, щоб дитина змогла зняти психоемоційне навантаження.

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".

Комфорту батьків також приділили увагу. Поки їх дітей розважають аніматори, дорослі можуть перекусити в затишному ресторані на території центру. А для святкування Дня народження або іншої знаменної події в житті Вашої дитини з великою кількістю гостей є банкетний зал.

У Дніпрі відкрився перший у місті інтерактивний сімейний парк "DКids".