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18 вересня • оновлено в 10:25
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У Дніпрі відключили світло в чотирьох районах: адреси

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У Дніпрі 18 вересня кілька районів залишилися без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Відключення світла в Дніпрі 18 вересня

Відключення світла в Дніпрі 18 вересня

news.pn

Новокодакський район:

  • вул. Межова, 2 - 20;

  • вул. Ламана, 20 - 52, 33 - 69, 72;

  • вул. Снігова, 1 - 19, 2 - 14;

  • пер. Сніговий, 2 - 14;

  • вул. Коротка, 1 - 5, 2, 6;

  • пер. Ламаний, 56 - 94, 75 - 93;

  • вул. Осіння, 1 - 9, 2;

  • вул. Весняна, 1 - 5, 2 - 6.

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Самарський район:

  • вул. Молодогвардійська, 1, 32, 32д;

  • вул. Любленська, 6;

  • вул. Маршала Малиновського, 124, 140;

  • ТОВ "Магрок";

  • ТОВ "Генезис-Україна Инжинеринг";

  • ТОВ "УСПОТ ЛТД";

  • ТОВ "Синтез";

  • ПП Яківець;

  • ПП ВКФ "Ліос";

  • ПП Кочура.

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Індустріальний район:

  • пер. Озерний, 30;

  • просп. Слобожанський, 1, 3, 5, 7, 11, 15а;

  • просп. Мануйлівська, 77, 77а.

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Чечелівський район:

  • вул. Ставкова, 1 - 7;

  • вул. Безлісна, 53 - 87, 58 - 84;

  • вул. Загорянська, 6 - 10, 9 - 19;

  • вул. Сорокового, 1 - 45, 8 - 46;

  • вул. Гімалайський, 1 - 21, 2 - 22;

  • вул. Заповідна, 85 - 147, 96 - 138;

  • вул. Вишнева, 1 - 16;

  • вул. Наримська, 100 - 128;

  • вул. Богданова, 32 - 44, 75 - 99;

  • вул. Волховська, 1 - 9, 2 - 10;

  • вул. Лісова, 38 - 60;

  • вул. Чиркова, 2 - 28;

  • вул. Каверіна, 24, 24а.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням планових робіт.

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Україна Дніпро
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