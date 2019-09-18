У Дніпрі відключили світло в чотирьох районах: адреси

У Дніпрі 18 вересня кілька районів залишилися без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Відключення світла в Дніпрі 18 вересня news.pn

Новокодакський район:

вул. Межова, 2 - 20;

вул. Ламана, 20 - 52, 33 - 69, 72;

вул. Снігова, 1 - 19, 2 - 14;

пер. Сніговий, 2 - 14;

вул. Коротка, 1 - 5, 2, 6;

пер. Ламаний, 56 - 94, 75 - 93;

вул. Осіння, 1 - 9, 2;

вул. Весняна, 1 - 5, 2 - 6.

Самарський район:

вул. Молодогвардійська, 1, 32, 32д;

вул. Любленська, 6;

вул. Маршала Малиновського, 124, 140;

ТОВ "Магрок";

ТОВ "Генезис-Україна Инжинеринг";

ТОВ "УСПОТ ЛТД";

ТОВ "Синтез";

ПП Яківець;

ПП ВКФ "Ліос";

ПП Кочура.

Індустріальний район:

пер. Озерний, 30;

просп. Слобожанський, 1, 3, 5, 7, 11, 15а;

просп. Мануйлівська, 77, 77а.

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Чечелівський район:

вул. Ставкова, 1 - 7;

вул. Безлісна, 53 - 87, 58 - 84;

вул. Загорянська, 6 - 10, 9 - 19;

вул. Сорокового, 1 - 45, 8 - 46;

вул. Гімалайський, 1 - 21, 2 - 22;

вул. Заповідна, 85 - 147, 96 - 138;

вул. Вишнева, 1 - 16;

вул. Наримська, 100 - 128;

вул. Богданова, 32 - 44, 75 - 99;

вул. Волховська, 1 - 9, 2 - 10;

вул. Лісова, 38 - 60;

вул. Чиркова, 2 - 28;

вул. Каверіна, 24, 24а.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням планових робіт.

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