У Дніпрі відключили світло в чотирьох районах: адреси

У Дніпрі 18 вересня кілька районів залишилися без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Відключення світла в Дніпрі 18 вересня
news.pn
Новокодакський район:
вул. Межова, 2 - 20;
вул. Ламана, 20 - 52, 33 - 69, 72;
вул. Снігова, 1 - 19, 2 - 14;
пер. Сніговий, 2 - 14;
вул. Коротка, 1 - 5, 2, 6;
пер. Ламаний, 56 - 94, 75 - 93;
вул. Осіння, 1 - 9, 2;
вул. Весняна, 1 - 5, 2 - 6.
Самарський район:
вул. Молодогвардійська, 1, 32, 32д;
вул. Любленська, 6;
вул. Маршала Малиновського, 124, 140;
ТОВ "Магрок";
ТОВ "Генезис-Україна Инжинеринг";
ТОВ "УСПОТ ЛТД";
ТОВ "Синтез";
ПП Яківець;
ПП ВКФ "Ліос";
ПП Кочура.
Індустріальний район:
пер. Озерний, 30;
просп. Слобожанський, 1, 3, 5, 7, 11, 15а;
просп. Мануйлівська, 77, 77а.
Чечелівський район:
вул. Ставкова, 1 - 7;
вул. Безлісна, 53 - 87, 58 - 84;
вул. Загорянська, 6 - 10, 9 - 19;
вул. Сорокового, 1 - 45, 8 - 46;
вул. Гімалайський, 1 - 21, 2 - 22;
вул. Заповідна, 85 - 147, 96 - 138;
вул. Вишнева, 1 - 16;
вул. Наримська, 100 - 128;
вул. Богданова, 32 - 44, 75 - 99;
вул. Волховська, 1 - 9, 2 - 10;
вул. Лісова, 38 - 60;
вул. Чиркова, 2 - 28;
вул. Каверіна, 24, 24а.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 19 по 30 серпня відключать газопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням планових робіт.
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